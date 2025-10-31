General Pinto: se aplican las vacunas obligatorias a ingresantes a la escuela primaria 2026 a partir de los 5 años

Las vacunas de ingreso escolar son aquellas que se administran a niños y niñas entre 5 y 6 años para completar su esquema de vacunación y asegurar una protección a largo plazo contra enfermedades prevenibles.

Estas vacunas son obligatorias para el ingreso a la escuela y ayudan a prevenir enfermedades graves.

Por eso, desde nuestro sistema de salud ya habilitamos la aplicación de dosis en todo el Distrito, para los niños y niñas de cinco años, que ingresen a la primaria en 2026.

Las vacunas obligatorias para el ingreso escolar son:

– Triple viral (SRP): Refuerza la protección contra sarampión, rubéola y paperas.

– Triple bacteriana celular (DTP): Refuerza la protección contra difteria, tétanos y tos convulsa.

– Vacuna Inactivada contra la Poliomielitis (IPV): Previene la poliomielitis.

– Varicela: Previene la varicela y sus complicaciones.

En General Pinto, la vacunación se realiza en el CAPS Eva Perón, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

En Germania, Coronel Granada e Iriarte, consultar horarios en los CAPS de cada localidad.