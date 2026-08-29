AMPLIAMOS: un aprehendido y cocaína y marihuana secuestradas en el allanamiento realizado anoche en General Villegas

Personal y autoridades de la división Drogas Ilícitas Pehuajo, con el apoyo de personal d ela Policía Comunal local, llevaron a cabo un allanamiento enn una vivienda de la calle Montevideo y Suipacha, en la ciudad cabecera.

Las tareas que demandaron horas en el lugar permitieron secuestrar una importante cantidad de dosis de cocaína y marihuana; también una abultada suma de dinero.

A su vez, fue aprehendido un sujeto mayor de edad, de General Villegas, que cuenta con antecedentes penales.

Esta mañana continuaban las diligencias como consecuencia de lo actuado hasta el momento.