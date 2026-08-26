Comerciante de General Villegas expuso a un estafador que utilizó una aplicación falsa, «Basta de esta gente»
Un comerciante de General Villegas que cuenta con un kiosco surtido, ubicado en el barrio hospital, en inmediaciones del nosocomio; entre otras particularddes con atención todo el día, expuso en las últimas horas en sus redes sociales a un sujeto que, asegura, utilizó una aplicación de pago falsa para estafarlo.
En su relato describe que el cliente le pidió muchas cosas pero al momento de pagar, presunatmente, no le funcionaba la camara del teléfono.
Le mostró comprobante de Mercado Pago con los datos correctos y el monto, tal cual le había indicado, pero la fecha y hora distintas al del momento.
Si bien no lo precisó, todo indica que evitó ser estafado.
Seguidamente describió que «andaba en un auto rojo con otro tres chicos, que lo esperaban en la esquina. Basta de esta gente … laburen y no jodaaan !!!
Días pasados un supermercado chino también detectó una maniobra de este tipo, luego que la hayan realizado en otras oportunidades, lo mismo que otros comercios barriales que, lamentablemente, corrieron la misma suerte.
Lo que se recomienda en estos casos, o ante dudas, es que no se entregue la mercadería hasta que el pago haya impactado en la cuenta.