Comerciante de General Villegas expuso a un estafador que utilizó una aplicación falsa, «Basta de esta gente»

Un comerciante de General Villegas que cuenta con un kiosco surtido, ubicado en el barrio hospital, en inmediaciones del nosocomio; entre otras particularddes con atención todo el día, expuso en las últimas horas en sus redes sociales a un sujeto que, asegura, utilizó una aplicación de pago falsa para estafarlo.

En su relato describe que el cliente le pidió muchas cosas pero al momento de pagar, presunatmente, no le funcionaba la camara del teléfono.