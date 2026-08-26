General Pinto: comenzó la segunda jornada del juicio por el homicidio de Patricio Pacheco

Esta mañana se retomó el juicio oral y público contra Leonel Sancho (Lecherita) en los Tribunales de la ciudad de Junín, acusado por el homicidio de Patricio Pacheco, ocurrido en el año 2023 en General Pinto. Sancho, por entonces de 22 años, es el único imputado.

Hoy declaran cuatro testigos, entre ellos, el menor, que al momento del hecho rondaba los 15 años, quien está indicado como la persona que le facilitó al asesino el arma homicida, y se leerán los alegatos.

El fallo se daría a conocer dentro de 15 o 20 días.

FM Popular de General Pinto se encuentra en el lugar siguiendo las instancias del juicio.