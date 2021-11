URGENTE: evacuaron El Nacional luego que un alumno abriera un matafuego en el interior, debió intervenir el SAME

El inusual hecho surgió de una broma; así lo demuestran los diferentes videos que fueron grabados esta mañana dentro del establecimiento donde se ven diferentes situaciones en la que los alumnos de 6° año se encontraban en los pasillos del colegio.

Fue en el SUM donde se ve a un alumno tomar el matafuegos que estaba en el suelo y comenzar a dispersar el polvo por el interior, mientras se oyen voces que lo alientan al grito de «Dale Juan».

Lo ocurrido provocó en algunos alumnos de otros años dificultades para respirar, incluso algunos profesores se vieron afectados, debiendo ser asistidos por el personal de salud que lo hizo en la ambulancia ubicada frente al establecimiento, otros trasladados al frente donde el ente educativo cuenta con un espacio abierto.

Llamó poderosamente la atención como nadie de Tránsito u otros organismos no se hicieran presentes en el lugar para cortar la calle teniendo en cuenta que muchos automovilistas transitaban a alta velocidad por el lugar, quizá sin percatarse, a pesar de la presencia de la ambulancia, que algo estaba ocurriendo. La llegada del SAME, supone que dispara un alerta que debe ser recogida por otros sectores que intervienen en situaciones de emergencias, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de menores, adolescente y en un colegio (será para que lo analicen las autoridades (in) competentes).

Al menos dos alumnos fueron trasladados al hospital preventivamente, mientras que el resto se encontraba sin mayores inconvenientes.

Poco a poco luego de unos cuantos tensos minutos la situación se fue descomprimiendo, mientras los padres comenzaban a llegar a retirar a sus hijos, enterados de lo ocurrido.

hasta el momento oficialmente no ha habido comunicado que explique las causas, las consecuencias y las medidas que se podrían disponer por lo ocurrido.