General Villegas: el CEC está en la búsqueda de una bicicleta para una familia de su comunidad educativa, no hace falta que sea nueva

El Centro Educativo Comunitario inició hoy una campaña que tiene como fin conseguir una bicicleta, no es necesario que sea nueva, para una familia de su comunidad.

Sólo se requiere que el rodado esté en buen estado, para que pueda ser utilizado sin inconvenientes por una familia que se encuentra ante un tema de movilidad.

Desde la institución remarcaron que, en caso de concretarse la donación, se la recibirá en el edificio, ubicado sobre la calle Necochea 554, y desde allí el personal se encargará de la entrega.

Una de las formas de colaborar, también, es haciendo conocer esta necesidad y búsqueda.

Pequeños gestos, impulsan grandes cambios.