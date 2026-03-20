Un pintense debuta en la primera división del fútbol argentino con Gimnasia y Esgrima de La Plata

El técnico del lobo, Fernando Zaniratto dispuso para el partido que hoy disputará frente a Atlético Tucumán, por la 12° fecha del Torneo Apertura, un cambio que resulta sorpresivo para los hinchas; Renzo Giampaoli sale del primer equipo y jugará en su reemplazo Gonzalo Errecalde quien hará su estreno en Gimnasia.

El zaguero central pintense había llegado antes a la Primera Nacional con Chacarita y Almirante Brown.

Otro sueño que se hace realidad, con dedicación, sacrificio y sobre todo mucho compromiso, además del talento.