El predio de la Sociedad Rural de General Villegas cuenta con nuevos sanitarios y duchas

La entidad realizó una importante inversión, con la mirada puesta en el desarrollo y en brindar mejores servicios a quienes transitan por las instalaciones, del predio ferial, donde se encuentra la balanza, ubicada sobre la RN 188; allí también funcionan las oficinas de Ruta y Campo.

Todo aquel que haga su paso por el predio podrá hacer uso de estas nuevas instalaciones; transportistas, contratistas rurales, viajeros y público en general.

Es una obra muy importante para nuestra región, ya que no contamos con muchos espacios de estas características que puedan dar respuesta a quienes recorren nuestras rutas y necesitan un lugar adecuado para descansar, higienizarse y continuar su camino.

Y hay algo fundamental: ahora está en manos de todos los usuarios cuidar y valorar estas instalaciones, para que este servicio de calidad pueda mantenerse y servirnos durante muchos años.

Desde Ruta&Campo, manifestaron que «queremos celebrar y agradecer profundamente a todos los miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, encabezada por su presidente, Willy Moreno, por la confianza y por darnos la posibilidad de administrar el predio y acompañar esta maravillosa obra.

Una inversión que mira hacia adelante, piensa en nuestra gente y aporta al crecimiento de toda la región».