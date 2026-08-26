La Escuela de Danzas de Sportivo obtuvo importantes resultados en un certamen nacional en Serrano, Córdoba

La Escuela de Danzas del club Sportivo que dirige la profesora Tamara Barjacoba, participó el domingo en Serrano, Córdoba del certamen nacional «Mostrando Talentos», del que fueron parte representantes de todo el país, con diferentes ritmos.

En el caso de los villeguenses, fueron 10 integrantes de la comitiva de Sportivo, que representaron 4 coreografías, con una danza y una zamba tradicionales, entre otras.

Obtuvieron:

Primer Puesto en Estilizado, categoría Adultos Mixto.

Dos Segundo Puesto en Adultos por Cuarteto, en zamba y soberana.

Revelación Juvenil del certámen, Uriel Aruz.

La profestora destacó el esfuerzo realizado, especialmente en lo económico para estar presente, remarcando lo recibido por parte del jurado, integrado, entre otros por Joel Ledesma, ex Show Match, que marcó puntos a mejorar, al tiempo que les permitió situarse en el punto en el que se encuentran con los resultados obtenidos.

La Escuela continúa trabajando todo el año con una matrícula que ronda los 30 alumnos de diferentes edades, mientras no descarta la realización de una nueva peña en Winter, el boliche bailable con el que han trabajado de manera conjunta, imponiendo una nueva manera de disfrutar y difundir el folklore.