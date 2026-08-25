Continúan los trabajos de mantenimiento y mejoramiento en caminos rurales del Partido de General Villegas

En el marco de los trabajos de mantenimiento de los caminos rurales, personal del área de Servicios Públicos se encuentra realizando tareas en distintos puntos del distrito.

En el camino La Posta, ubicado entre Piedritas y Cañada Seca y que comunica hacia Santa Regina y Fortín Gainza, se están llevando adelante trabajos de mejoramiento en el sector del bajo, con el objetivo de recuperar las condiciones del camino y favorecer la circulación.

Asimismo, en Emilio V. Bunge se realizan trabajos con aporte y movimiento de tierra para el arreglo del camino que parte desde la bajada ubicada a la derecha del cementerio hasta conectar con el alteo empedrado.

Las intervenciones forman parte de las tareas que la Municipalidad sostiene de manera progresiva sobre la extensa red de caminos rurales del distrito, atendiendo sectores que requieren mantenimiento, reparación y mejoramiento para garantizar la transitabilidad.