General Villegas: hace tres años fue atropellada por una camioneta, hoy Eugenia necesita de todos (VIDEO)

Hace tres años esta mujer fue atropellada por una camioneta que la apretó contra un camión que estaba estacionado.

Desde entonces su vida dio un vuelco radical, tanto que no pudo volver a trabajar, viendo afectada su economía y especialmente su salud seriamente. A eso se le debe sumar que recientemente su esposo también sufrió un accidente en la ruta.

Hoy, Eugenia Aguero requiere cuatro sesiones para un tratamiento en Junín que podría mejorarle la calidad de vida, incluso evitar la operación del tendón afectado a la altura de uno de los hombros, el que le impide realizar tareas indispensables. Junto a una familia que la ayuda en la medida de sus posibilidades decidieron realizar una rifa para lograr los recursos económicos que necesita para este tratamiento que le realizará un especialista del dolor.

Junto a ella, en la nota con Distrito Interior, Jesica Mansilla aportó detalles de esta posibilidad que tiene. Para ayudarla alcanza con la compra de un número de la rifa. El contacto con Eugenia es el 3388 501787.