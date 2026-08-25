Este viernes se presenta en la Biblioteca, Pacífico, el libro que narra la aventura en velero protagonizada por una villeguense

Este viernes 28 de agosto a las 20 horas la Biblioteca Pública presenta el libro «Pacífico», con texto de Sebastián Letemendia e imágenes de Magdalena Albín, de General Villegas.

Una noche para escuchar la experiencia del viaje y la escritura de primera mano, y acercarnos a la experiencia de un viaje extraordinario, reza la invitación de la Biblioteca.

Al cierre, habrá venta y firma de ejemplares.

El fotógrafo y escritor argentino Sebastián Letemendia presenta en nuestra ciudad Pacífico, un libro de 252 páginas que narra su audaz travesía por el océano, marcada por la exploración, el riesgo y la profunda pasión por el mar. La obra fusiona crónica de viaje, reflexiones personales y relatos sobre navegación extrema.

En esta publicación, Letemendia comparte su anhelo desde la infancia: explorar océanos distantes y descubrir lugares recónditos. Su aventura comenzó como un típico crucero oceánico, abarcando el cruce del Atlántico y la exploración del Pacífico tropical, pero en Nueva Zelanda decidió desviar su rumbo y no continuar hacia Australia y el océano Índico.

En su lugar, junto a su tripulación, se adentró hacia el sur, enfrentándose a los temidos Cuarenta Bramadores. Desde allí, emprendieron un viaje sin escalas de aproximadamente 5.500 millas náuticas hasta llegar a Puerto Montt, Chile, atravesando algunos de los mares más exigentes del planeta.

La obra ha sido bien recibida por destacados referentes de la navegación. Robin Graham elogió «la exploración, la aventura y la cultura» que transmite el viaje, además del tono contenido que el autor emplea al describir su travesía por la inestable Tierra del Fuego. Por su parte, Giorgio Ardrizzi destacó la ambición y el carácter «casi temerario» del proyecto, definiendo el libro como un testimonio de una intensa pasión por la vida libre.

Sebastián Letemendia, nacido en Buenos Aires en 1964, cuenta con ocho publicaciones a su nombre y ha forjado una exitosa carrera como fotógrafo y emprendedor tecnológico. En 2023, junto a su esposa Magdalena Albin, inició un extenso viaje en velero que lo llevó desde Europa hasta Sudamérica, cruzando el Pacífico sur, el Cabo de Hornos y las islas Malvinas, experiencias que dan vida a este nuevo relato.