Importante incendio en cercanías de Cañada Seca sobre la RN 33 (VIDEO)

El fuego inició en la banquina sobre la RN 33 y alcanzó un secctor de árboles medianos y un campo.

El hecho ocurre, en sentido General Villegas – Cañada Seca, al pasar el parque solar de Cañada Seca. En las inmediaciones se encuentran las bombas de agua de la cooperativa eléctrica, por lo que junto a los bomberos voluntarios de la localidad se observa a personal de ésta.

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