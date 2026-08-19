AHORA: accidente en la RN 188, a pocos kilómetros de Ameghino, hay una víctima fatal

El hecho tuvo lugar antes de las 20:30 horas sobre la traza nacional a la altura del ex peaje.

Los primeros datos indican que están involucrados una moto y un camión, pero no hay precisiones de la mecánica del accidente.

Una información de último momento indica que podría haber participado también una camioneta que se habría dado a la fuga.

En principio, el motociclista, una persona de sexo masculino, sería la víctima fatal. (Imagen ilustrativa – Interior; La Brújula))