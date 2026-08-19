AMPLIAMOS: Salida de bomberos por un incendio originado en un vehículo que pudo ser controlado

A las 19 horas la sirena de bomberos, como informáramos, alertaba por un incendio en una vivienda a raíz, de un foco originado en un automóvil que se encontraba estacionado en un garage.

La situación pudo ser controlada de inmediato, no obstante, preventivamente una dotación concurrió al lugar ubicado sobre la calle Jorge David Lopez Oleaga, enn cercanías de la Escuela Primaria N° 45. Hasta el lugar, al activarse el protocolo de emergencia, concurrieron también personal policial y del SAME, quiene sal cabo de unos minutos se retiraron del lugar.

Afortunadamente no fue necesaria la intervención de ninguno de los entes allí presentes, no obstante, se destaca la inmediata respuesta y reacción al ser convocados.