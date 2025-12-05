El Dr. Bernardo Lynn fue reconocido en La Plata por sus 50 años ejerciendo la profesión

Bernardo Lynn, de General Villegas, recibió el pasado 3 de diciembre, Día del Médico, en la sede de FEMEBA, un reconocimiento por su medio siglo ejerciendo la profesión.

El médico, de 75 años, actualmente ejerce en el ámbito de Diagnóstico por Imágenes; lo hace principalmente en la clínica Modelo.

En sus inicios fue generalista, luego, la mayor parte de su tiempo, ginecólogo.

Durante 10 años trabajó ad honorem en el hospital municipal, de donde quedó desvinculado durante la Gestión del intendente Campana, en que fueron él, junto a otros médicos, fueron jubilados.

La pasión por la profesión y la entrega hasta el presente, le valieron este reconocimiento como Médico Emérito 2025.