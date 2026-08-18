Ameghino: colocaron pasacalles reclamando por la situación salarial del personal de Salud

En la medianoche del lunes los vecinos de Florentino Ameghino se sorprendieron con la colocación de pasacalles en distintos puntos del centro de la ciudad en reclamo por la situación salarial de los trabajadores de la salud.

Los mismos se encontraban en el frente de la Municipalidad, el hospital y la Plaza Principal, con inscripciones que hacen referencia a la precariedad de los salarios que perciben los trabajadores del área, según la protesta.

El medio local La Brújula, precisó que, según trascendió, si no hay respuesta irían a un paro de actividades.