Será apagada FM Infinita, la radio de clásicos, dejará de funcionar el próximo viernes

El 29 de mayo del año 2025 falleció César Diumenjo, propietario y creador de (FM Infinita 88.9); desde entonces la radio de los clásicos, estilo que no abandonó nunca, ni traicionó, a pesar de los avatares económicos del país. Eso le dio una marca que aún hoy, funcionando desde ese día de manera automática, muchos consumen en negocios, oficinas y consultorios principalmente.

La familia directa sostuvo la señal desde entonces, mientras tanto se analizaron distintas posibilidades para su conducción. Finalmente prosperó la de apagarla.

Si bien es reciente la noticia y aún no hay expresiones al respecto, se puede deducir que FM Infinita, que nació con César, dejará de oirse después de él. No es un acto egoísta, por el contrario, se lo puede considerar altruista.

Infinita fue, entre otras cosas, la primera radio de frecuencia modulada.

El mensaje final expresa, entre otras frases:

«A 40 años de aquel comienzo le decimos hasta siempre»

«Esta radio fue de César, pero también de ustedes (los oyentes)»

«Cerramos sin tristeza, porque lo que el nos dejó no se apaga».