Será apagada FM Infinita, la radio de clásicos, dejará de funcionar el próximo viernes

por · Publicada · Actualizado

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1 respuesta

  1. Felix dice:
    18 agosto, 2026 a las 4:40 pm

    Es una Noticia muy difícil de asimilar, ya que Cesar creo esa Radio para brindar, generar, atraer y que se Apague ?, es un pedacito de Villegas es historia de pueblo, Ojala siga en actividad y siga intacto lo que fundo Cesar..

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