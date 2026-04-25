Paz Francucci y sus compañeras obtuvieron Medalla de Oro en Panamá, pero luego fueron descalificadas

Tras una actuación destacada, la atleta villeguense Paz Francucci, y las restantes tres compañeras que compitieron en la posta 4X100 habían logrado en primer lugar de manera contundente en su primera intervención en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, pero lamentablemente un error cometido por una de las atletas las dejó sin la medalla dorada.

La competidora del relevo 3, cuando recibe el testimonio de manos de Paz, pisa la línea interna de su andarivel varias veces (estiman que unas cinco), lo que está penado por reglamento, debiendo resignar la Medalla de Oro.

Más allá de la tristeza que lo ocurrido provocó, el equipo argentino se destacó por los restantes; Paz por su parte que corrió en la recta opuesta, fue determinante para que la Argentina se pusiera en condición de ganadora.

Este sábado 25, van por una nueva oportunidad, esta vez la posta es 4×400, a las 13:15, hora argentina.

Para ver la transmisión hace clic acá