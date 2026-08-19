Cuita: «La vida sigue, y hay que continuar como sea», el domingo se realiza el festejo del Día del Niño en la Peña La Guardería del Cuita (VIDEO)

Nelson Surbano, Cuita, perdió un hijo hace algo más de una semana de la peor manera, a manos de un asesino. Ello obligó asuspender lo que sería el festejo del Día del Niño que la peña La Guardería del Cuita, un grupo de hombres y mujeres encabezados por él, con muchos colaboradores en este caso, llevaría a cabo frente a su casa, como ocurre desde hace años.

Sin superarlo, pero convencido que la vida sigue, y hay que hacerle frente a lo que venga, Cuita anunció que este domingo los más chicos de General Villegas están nuevamente invitados desde el mediodía a compartir horas de mucha alegría, con juegos, la presencia de bomberos, barberos, y otras propuestas que prometen regalarles un día especial; también habrá chorinaes y sorpresas.

En esta nota cuenta cómo atraviesta este duelo infinito, reciente, pero sobre todo cómo siguen sus días y la de su familia, hijos especialmente por queien debe continuar, sostuvo.

Tal como lo expresa, la cita es en la calle Pringles, casi Av. Chassain, «la calle de la Municipalidad, al fondo». Todos serán bienvenidos, y a todos esperan.