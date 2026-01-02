En General Villegas la Municipalidad funcionará con normalidad este 2 de enero

Las autoridades municipales confirmaron que mañana 2 de enero, primer día hábil del año, la Municipalidad y todas sus dependencias funcionarán con normalidad.

En Navidad se le otorgó al personal el beneficio del fin de semana largo, en sintonía con el Decreto provincial que tomaba la misma medida en el territorio.

Ante las consultas recibidas se confirma que mañana el municipio en todo el distrito funcionará como todos los días.