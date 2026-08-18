Una camioneta volcó en la RN 188 a la altura de Pazos Kanki, era conducida por un pintense

Este martes el conductor de una Toyota Hulix que circulaba por la RN 188 en dirección Coronel Granada – General PInto perdió el control, vocando sobre la banquina.

El vehículo sufrió serios daños en su carrocería; el único ocupante, de 34 años, un vecino de General Pinto no sufrió lesiones de consideración, aunque prevetivamente fue trasladado al hospital.

En el lugar personal trabajó personal de la Estación de la Policía Comunal local, SAME, Policia de Seguridad Vial General Pinto y Bomberos Voluntarios.