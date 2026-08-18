General Villegas homenajeó al General José de San Martín en la plaza que lleva su nombre

En el marco del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, se realizó el acto conmemorativo en la Plaza San Martín, donde la comunidad se reunió para rendir homenaje al Padre de la Patria y mantener vivo su legado.

Del acto participaron el intendente Gilberto Alegre; la directora de Niñez y Adolescencia, Adriana Galliano; la inspectora jefe Distrital, Susana Garat; el padre Tomás Wargocki; funcionarios del Departamento Ejecutivo; concejales, abanderados y representantes de instituciones de bien público y educativas, junto a vecinos de nuestra comunidad.

La representación alusiva estuvo a cargo de alumnos de la Escuela Primaria IMI, quienes, con su participación, recrearon parte de la vida y el legado del General San Martín.

A 176 años de su paso a la inmortalidad, renovamos nuestro compromiso de mantener presentes los valores de libertad, valentía y unidad que guiaron su vida y que forman parte de nuestra identidad como Nación.