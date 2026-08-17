Dr. Tau, nuevo director del hospital de General Villegas: «Me apasiona la salud pública y el hospital público, por eso acepté el desafío» (VIDEO)

El Dr. Marcelo Tau fue presentado formalmente como el nuevo Director del hospital de General Villegas, aunque asumirá en el mes de septiembre.

En la entrevista realizada en FM Peregrina (92.9), el profesional no esquivó responder a todas las preguntas que fueron desde sus críticas al actual intendente sobre cuestiones vinculadas a la salud, hasta su mirada social de la salud pública, pasando por el efecto político de la propuesta que recibió y la aceptación de la misma.

Adelantó sus proyectos, uno de ellos elaborado durante la gestión de su antecesor, el Dr. Luis Irigaray, con el que piensa avanzar, y su interés pro la salud mental.

Al considerar que en atención primaria de la salud faltan cosas por mejorar, sostuvo que cree, se puede y debe trabajare en ello.

También se refirió al presunto cobro a pacientes por parte de médicos en el hospital, situación a la que se refirió el intendente Gilberto Alegre al presentar a Tau ante el personal del nosocomio; el flamante Director, dijo que habrá consecuencias si eso se comprueba.

Considera que esta etapa en su vida es la adecuada para haber dado el sí, del mismo modo que en otra oportunidad, también Gestión del actual intendente la rechazo. Es un desafío importante y acá estamos para hacerle frente, aseguró.