Detuvieron a peligroso delincuente que mantuvo cautiva a una mujer en General Pinto

El hecho es por demás de grave, ya que contemplarla varios delitos en sí.

La informació fue recabada de diferentes fuentes por Distrito Interior, dado que pesa sobre la causa un celoso hermetismo.

El ahora detenido es foráneo y habría llegado a General Pinto procedente de una cárcel del sur del país donde cumplió condena. Aparentemete la mujer que lo alojó en Pinto había iniciado con él una relación a distancia.

En los últimos días de su estadía en la ciudad, la habría privado de la libertad sometiendola de diferentes maneras.

En medio de esa situación la mujer logró escapar y pedir ayuda a un vecino, radicarndo la denuncia, lo que permitió iniciar las actuaciones que dieron con el sujeto de unos 40 años.

Para su aprehensión fue necesaria la intervención del GAD debido a su presunta peligrosidad; tanto es así que para lograr reducirlo y ponerlo a disposición de la justifica, debieron superar el atrincheramiento, ya que resistió a la Policía.

Hoy el hombre quien habría pasado buena parte de su vida en diferentes unidades penitenciarias, se encuentra detenido, mientras avanza el proceso por lo ocurrido.