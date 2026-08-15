AMPLIAMOS: Golpe comando en Intendente Alvear: maniataron a dos personas, se llevaron más de 22 mil dólares y quemaron el auto en la huida

Un planificado y violento golpe delictivo sacudió en la noche de ayer a la localidad de Intendente Alvear. Un grupo de al menos cuatro delincuentes irrumpió en la vivienda de un reconocido contratista rural, logrando alzarse con un millonario botín que supera los 22 mil dólares y una importante suma en pesos. Tras el hecho, los asaltantes prendieron fuego el vehículo en el que se movilizaban y, según las primeras hipótesis, ya habrían abandonado la provincia.

Los cuatro sujetos habrían estado en la localidad norteña desde la tarde, realizando tareas de inteligencia. El atraco se consumó cuando los delincuentes ingresaron a la propiedad ubicada sobre la Avenida San Martín, en las inmediaciones del estadio del Club Alvear FBC.

La dinámica del hecho revela que los asaltantes ya se encontraban en el interior de la vivienda robando cuando llegó el morador, un hombre de más de 60 años. Poco después, arribó al lugar un empleado del contratista. Ambos fueron sorprendidos, golpeados y maniatados por los malvivientes para poder concretar el robo con total impunidad. A pesar de la violencia ejercida durante el asalto, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las dos víctimas se encuentran en buen estado de salud tras haber recibido asistencia.

Una fuga planificada y con “experiencia”

Una vez con el dinero en efectivo y los teléfonos celulares de las víctimas en su poder, los cuatro hombres emprendieron la huida. Minutos más tarde, a las afueras de la zona urbana, se reportó el incendio de un automóvil. Tal como se puede observar en el video y la fotografía que ilustran este artículo, el vehículo quedó envuelto en llamas y fue consumido en su totalidad.

Se trataba de un Ford Fiesta Kinetic que, presuntamente, había sido robado en la provincia de Buenos Aires. Para los investigadores, la decisión de incendiar el auto no es un detalle menor: habla de delincuentes con experiencia, que buscaron borrar de inmediato cualquier tipo de huella dactilar o evidencia genética que pudiera incriminarlos.

Tras descartar el Ford Fiesta, los asaltantes habrían abordado un segundo vehículo que los aguardaba en las inmediaciones para continuar la fuga. La principal línea investigativa apunta a que se trata de una banda de foráneos que, inmediatamente después de perpetrar el golpe, logró cruzar los límites de La Pampa y salir de la provincia.

Actualmente, se lleva a cabo un intenso trabajo conjunto para dar con los responsables. En el caso intervienen efectivos policiales de la comisaría de Intendente Alvear, personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II (URII) y el fiscal Damián Campos, quienes continúan analizando pistas y posibles registros de cámaras de seguridad en la región informó Infopico. (Foto de portada Pampadiario)