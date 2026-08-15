Se dio el primer trasplante en un paciente del Centro de Dialisis de General Pinto (VIDEO)

Luego que el órgano trasplantado funcionara, en este momento lo está haciendo al 75%, Distrito Interior pudo acceder a la información, y hablar con el protagonista de esta excelente noticia; un mensaje esperanzador para aquellos pacientes que actualmente se encuentran en diálisis.

Eric Mune había sido trasplantado anteriormente pero ese primer riñón no funcionó, lo que fue un golpe duro para el paciente que no aceptó las oportunidades siguientes, hasta que se decidió con la que tuvo en el mes de abril.

«Hoy no dependo de una máquina para vivir», cuenta en la entrevista emocionado, puede disfrutar de sus hijos con normalidad y beber agua que es una de las cosas que más le guntan; no porque le era imposible aneriormente, sino porque lo hacede toda la vida, hoy bebe, de distintas maneras unos 4 litros diarios, prueba más que duficiente para saber que el riñón está perfecto.

Su caso, no solo es una demostración de lo que representa contar en general Pinto con el Centro de Fiálisis (al principio Eric debía viajar a Lincoln), sino una clara esperanza para quienes aguardan un donante.

El Centro de Diálisis y Oncología de General Pinto fue inaugurado el 9 de agosto de 2025, y consituye, por su prestación, una d elas obras más importantes de la década. Brinda atención pública y gratuita de diálisis y oncología, evitando que los pacientes deban viajar a otras ciudades como Junín o Lincoln; ese era el caso de Eric.

Otra particularidad de este Centro es que al ser municipal, es el único en su tipo en la provincia de Buenos Aires; oportunamente se debieron modificar algunos puntos d ela legislación vigente en materia de salud.