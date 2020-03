ÚLTIMA NOTICIA: Activaron el protocolo de coronavirus en Gral. Villegas por una pareja que regresó de Italia

Lo confirmó esta mañana el intendente Eduardo Campana en una entrevista con Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9 mhz).

Por esa causa esta mañana a las 11:00 hs. se realizará una conferencia de prensa en el palacio Municipal en la que participara él junto a las autoridades de la Salud Publica del sistrito.

Los viajeros son una pareja de la localidad e Cañada Seca que hace 48 horas regresaron al país procedentes de Italia.

Detectados, se encuentran aislados, en observación. El protocolo implementado es el más reciente, el de 14 días de observación y no el de la cuarentena, que como su nombre lo indica, requiere de 40 días de aislamiento.

Están en un campo, monitoreados, expresó el intendente. No presentan síntomas y no hay indicios de que se hayan contagiado, pero ante una situación mundial tan delicada no podemos subestimar la situación, concluyó.

