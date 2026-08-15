Con espíritu de campeona: la villeguense Anyela Ibañez, con tan solo10 años, combatió en La Matanza y ganó

La niña tiene tan solo 10 años, hace 2 que comenzó a entrenar boxeo, deporte al que le dedica tiempo y lo hace con pasión.

Su corta edad no fue un impedimento para que realizara su primera pelea, y lo haga con un triunfo.

Anyela peleó en el club 12 de Octubre, en Atalaya, La Matanza, en el marco de «Ko a las drogas» que organiza Liga Matanza, movimiento deportivo que deja un claro mensaje en la lucha contra las drogas ilícitas.

La villeguense, a la que acompañó en el rincón Marcela Palacios, entrenadora del gimnasio Wolf de General Villegas, enfrentó a Angela Scotti a quien venció con claridad.

A Anyela que se muestra convencida del camino elegido y va por él con notable dedicación, este logro, en su primer combate competititivo que le valió la medala que porta con orgullo, le otorga la posibilidad de comenzar a afianzarse en el deporte d elos puños.