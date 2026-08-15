Accidente fatal en la RN 188, una persona fallecida y ocho heridos

Accidente en Ruta N° 188 Km 207 sentido Lincoln Junin a la altura de Bayauca.

Un camión y dos autos serían los involucrados.

Al menos habria una persona fallecida, ocupante de uno de los automoviles, donde viajaba una mujer con dos personas jovenes, quienes habrian quedado atrapadas en el vehiculo, siendo algunas de ellas rescatadas con vida.

La ruta se encuentra con transito asistido.

Trabajan bomberos, Emergencias Médicas y Policía Seguridad Vial.