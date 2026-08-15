AMPLIAMOS CON INFORMACIÓN OFICIAL: una mujer fallecida en el trágico accidente de la RN 188

El grave accidente ocurrió esta noche en el kilómetro 207 de la traza nacional a la altura de la localidad de Bayauca, entre Lincoln y Junín. Tres fueron los vehículos involucrados. Primeramente se produjo un choque lateral entre un auto y un camión, cuando el rodado menor intentaba superarlo en una maniobra de sobrepaso, y luego un choque frontal entre el auto y otro vehículo similar.

La información oficial infica que se produjo una colisión lateral entre un camión Volkswagen, conducido por un hombre de 63 años, oriundo de Intendente Alvear y un Toyota Corolla, conducido por una mujer de 60 años, que resultó la víctima fatal, a quien acompañaba otra mujer de 33 años, quien sufrió escoriaciones leves; ambas oriundas de General Pico. La acompañante fue trasladada al hospital.

Ambos vehículos circulaban en sentido Lincoln – Junín.

El choque frontal, ocurriría inmediatamente luego del intento de sobrepaso del Corolla contra otro vehículo marca Toyota, modelo Wish, de Paraguay, con 7 pasajeros de nacionalidad paraguaya.

El conductor, un masculino de 58 años y los acompañantes, 3 adultos y 3 menores, todos fueron trasladados con heridas de distintas consideración al hospital de Lincoln.

La ruta se encuentra totalmente cortada al tránsito, siendo desviado por caminos rurales.