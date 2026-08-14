Comenzó esta mañana el juicio contra Sancho, imputado por el crimen de Patricio Pacheco

Esta mañana comenzó el juicio oral y público contra Leonel Sancho (Lecherita) en los Tribunales de la ciudad de Junín, acusado por el crimen de Patricio Pacheco, ocurrido en el año 2023 en General Pinto.

Sancho (en la foto con campera verde), por entonces de 22 años, es el único imputado.

La familia de la víctima, presente en el recinto, insiste con el pedido de justicia al entender que hubo más personas involucradas en el hecho.

FM Popular de General Pinto se encuentra en el lugar siguiendo las instancias del proceso.