Debido a la lluvia hoy no se realiza la Verificación Policial Automotor en General Villegas

Debido a las condiciones meteorológicas, no se puede realizar la Verificacion Policial Automotor, como ocurre los jueves y viernes de 9 a 13 horas en el vivero municipal.

El Mayor Darío Baigorria, comentó que mañana se retomaría la actividad con normalidad siempre qu eno llueva.

El lugar no cuenta con techo, por lo tanto, teniendo en cuenta lo delicado de los motores de los vehículos nuevos, es un riesgo exponerlos a la lluvvia.

Esto obliga a suspender la verificación, postergando los trámites, especificó.

A su vez recordó, que motos, autos, pick up y camiones deben contar con el grabado de autopartes para poder verificar y la atención es por orden de llegada los jueves y viernes de 9 a 13 horas.