Zonal – Lincoln: ¿Hasta dónde hemos llegado? (VIDEO)

La siguiente, es una publicación de Patita Pintada Lincoln, una entidad que se dedica al rescate cuidado y defensa de los animales; y justamente es por ellos que acaban de realizar una fuerte denuncia sobre maltrato animal, con el agravante de lo peligroso que resultan un grupo de jóvenes, que armados, tienen preocupados a los vecinos.

El texto que acompaña dos videos, expresa claramente la situación por la que decidieron hacer pública esta denuncia, a la espera de la intervención de las autoridades o funcionarios competentes.

Esto está pasando en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Y ya es una locura.

Pibes armados, matando o dejando a medio morir animales, entrando en propiedades privadas y actuando con una impunidad que indigna.

Los vecinos están cansados y tienen miedo. Miedo porque no saben hasta dónde pueden llegar ni de qué son capaces. Hoy están entrando a los patios y atacando animales, ¿qué sigue?

¿Quién se hace cargo de todo esto? ¿Hasta dónde son capaces de llegar para maltratar y hacer sufrir?

¡NO PODEMOS VIVIR ASÍ!

Llamados al COL. Llamados a la comisaría. Avisos. Y, una vez más, nadie hace nada.

Cuando se trata de animales, pareciera que todo vale. Que nadie escucha. Que nadie se hace responsable. Y mientras tanto, ellos sufren y mueren.

Pero esto ya no es solamente un problema de animales. Hay vecinos que sienten miedo dentro de sus propias casas, porque personas armadas están ingresando a sus propiedades.

Padres llevando a sus hijos con gomeras y armas, menores, mayores, no hay edad. Son psicópatas.

¡QUEREMOS UNA SOLUCIÓN YA!

No queremos que esto se naturalice. No queremos más animales víctimas de la violencia y la indiferencia. Y no queremos que los vecinos tengan que vivir con miedo.

Exigimos que quienes tienen la responsabilidad de intervenir, actúen. Ya.