Sorprendente análisis de uno de los buscadores de talentos de River sobre el efecto que la situación del país tiene en los jugadores chicos

Claudio Otermin y Santiago Alonso, dos buscadores de talentos del Club Atlético River Plate, pasaron este miércoles por el estadio del club Atlético Villegas, donde unos 500 chicos de las categorías 2005 a 2013 se sometieron a su mirada.

Minutos antes de comenzar con la actividad Otermin dialogó con Distrito Interior, oportunidad en la que con claridad describió las pretensiones y necesidades de River, pero también la realidad con la que choca el futbol argentino por el devastador efecto que tiene la sostenida crisis del país a lo largo de los años sobre los jugadores más chicos.

«River tiene un adn que no lo va a cambiar nunca, busca buena técnica, que tenga talento, aptitudes físicas; cada puesto en el club tiene su impronta, los laterales pasar al ataque, ser rápidos, tener buena técnica; los delanteros también; los volantes manejar bien la pelota. El modo en que juega la primera es lo que se busca para el resto de las categorías», comenzó diciendo.

«Siempre se busca un jugador que resulte para el puesto mejor que los que tenemos, pero la búsqueda es cada vez más difícil», especificó.

Explicó que está siendo complicado hallar jugadores con la altura y características de los que tienen en el club, resulta que la pandemia principalmente en los chicos del interior hace que se sienta más el no haber jugado, no haber competido, no haber entrenado; es algo que se está notando mucho.

Respecto al talento, sostuvo que éste se puede mejorar, aunque el jugador nace con esa condición que no se consigue ni se compra en los kioscos, el carácter, la técnica, la táctica, la inteligencia, se pueden mejorar, pero los chicos del interior se deben ir de cada vez más chicos para poder trabajar con todos esos puntos, principalmente la competencia, dado que en Buenos Aires entrenan todos los días, la gente que les enseña está capacitada y los chicos están bien alimentados. Este fue el punto saliente.

Lo llamativo respecto a lo alimenticio y otros aspectos básicos fundamentales en el crecimiento de un menor, es lo que la realidad devuelve ante estas posibilidades que River Plate da.

«Principalmente en las provincias del norte del país, es donde se ven las carencias con más notoriedad, resulta más difícil que un chico, más allá de las habilidades pueda surgir. Actualmente los jugadores que llegan son de tres o cuatro provincias donde esas necesidades están prácticamente cubiertas, provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fé y Mendoza es de donde sale el 75/80% de los jugadores que llegan a primera».

Otro fenómeno que se da producto de la situación del país a lo largo de estos últimos años es que en los campeonatos de primera comenzó a notarse la ausencia de esos jugadores diferentes que eran de exportación.

«La economía y la pérdida del valor del peso argentino obliga a los clubes a desprenderse de sus talentos porque simplemente no los puede sostener económicamente, incluso River, lo que repercute directamente en el nivel que ha bajado mucho».

Pese a lo negativo del panorama, eso mismo hará que los clubes apuesten, como está sucediendo, a las inferiores, concluyó.

