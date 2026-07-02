General Villegas: el municipio anunció la inversión de más de $136 millones para el mantenimiento de los caminos rurales

La Municipalidad de General Villegas llevó adelante en la mañana del jueves 2 de julio la apertura de sobres correspondiente a la licitación privada para la adquisición de 57.000 litros de combustible gasoil Diesel Grado 3, destinado al abastecimiento de la maquinaria de la Dirección Vial, afectada a las tareas de reparación, conservación y mantenimiento de la red de caminos rurales del distrito.

El acto administrativo se desarrolló en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y fue encabezado por el intendente Gilberto Alegre. También participaron la secretaria de Hacienda y Finanzas, Gisela Bollini; el director de Obras Públicas, Marcelo Elgue; personal de la Oficina de Compras y representantes de las empresas oferentes.

La convocatoria contempla un presupuesto oficial de $136.800.000 (ciento treinta y seis millones ochocientos mil pesos) para la adquisición del combustible, cuya entrega deberá realizarse en su totalidad en el corralón municipal, con un plazo de provisión de 40 días.

Durante la apertura se presentaron tres propuestas económicas:

Yapay S.R.L., con una oferta de $127.167.000 (ciento veintisiete millones ciento sesenta y siete mil pesos).

Desab S.A., que cotizó $127.551.000 (ciento veintisiete millones quinientos cincuenta y un mil pesos).

Guazzaroni Greco S.A., con una propuesta de $129.903.000 (ciento veintinueve millones novecientos tres mil pesos).

Finalizado el acto, la documentación presentada quedó sujeta al análisis técnico, administrativo y legal previsto por la normativa vigente. Cumplida esa instancia, se avanzará con la adjudicación correspondiente.

La adquisición permitirá garantizar el abastecimiento de combustible para el funcionamiento de la maquinaria vial municipal, un recurso estratégico para sostener las tareas de mantenimiento, reparación y mejora de la extensa red de caminos rurales del Partido de General Villegas, fundamentales para la producción agropecuaria, el transporte y la conectividad de las localidades.