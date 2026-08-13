Subsidio de $ 4.600.000 y convenio de colaboración para impulsar un proyecto de reciclaje en la Escuela Técnica

Días pasados, en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de General Villegas, la ONG Asociación Simple “Bienvenidos al Tren” y la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1.

El acuerdo establece un marco de cooperación para diseñar, organizar y ejecutar proyectos de educación ambiental, destinados a promover la conciencia ambiental, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible en la comunidad.

En este marco, el Municipio otorgó un subsidio de $4.600.000 (cuatro millones seiscientos mil pesos), que fue recibido por Ezequiel González Cibau, en representación de la ONG, destinado a la compra de una máquina inyectora de plásticos.

El equipamiento será utilizado en la Escuela Técnica para desarrollar actividades vinculadas con la reutilización y transformación de plástico reciclado. Entre los proyectos previstos se encuentra la elaboración de medallas a partir de plástico recuperado, incorporando el reciclaje y la economía circular a propuestas concretas de aprendizaje.

El convenio contempla, además, el desarrollo de acciones orientadas a fomentar la educación ambiental entre estudiantes y vecinos; promover prácticas responsables en la gestión de residuos y el reciclaje; impulsar el ahorro de energía y el cuidado de los recursos naturales; desarrollar campañas de sensibilización e implementar proyectos comunitarios de impacto ambiental positivo.

También se destaca la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje-servicio vinculadas al ambiente, articulando la formación técnica con necesidades y proyectos de la comunidad.

De la firma participaron el intendente municipal Gilberto Alegre; la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; la secretaria de Promoción, Producción y Medio Ambiente, Luciana Pratto; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Elgue; el secretario de Servicios Públicos, Jorge Rementería; los integrantes de la ONG, Ezequiel González Cibau y Karina Juliana Rojas; la directora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1, Inés Mazzone, y el jefe de área, César Bustamante.