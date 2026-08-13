Villeguenses fueron testigos del histórico eclipse total solar en España (VIDEO)

El eclipse solar total oscureció parte del hemisferio norte. La franja de totalidad cruzó el norte de España, Islandia, Groenlandia y el Ártico ruso, permitiendo a millones de personas presenciar cómo la Luna cubría por completo al Sol.

Registradas estas imágenes por una familia de General Villegas, que pidió reserva de su identidad, nos las facilitaron para que nuestros lectores puedan vivir la magia.

Al fenómeno lo vivieron a las 20:15 (hora en España) desde Oropesa, Valencia. En Argentina eran las 15:15.

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Cuándo serán los próximos eclipses

Según informó la NASA, se esperan cuatro eclipses más hasta agosto de 2027. En un primer lugar, entre el 27 y 28 de agosto de 2026 se vivirá un eclipse lunar parcial en América, Europa, África y Asia Occidental. Luego, el 6 de febrero de 2027 habrá un eclipse solar anular en partes de Sudamérica y África. Más adelante, entre el 20 y 21 de febrero de 2027, sucederá otro eclipse lunar pero esta vez será penumbral y se podrá observar en América, Europa, África, Asia, Australia y Antártida. Para finalizar, NASA reveló que el 2 de agosto de 2027 se volverá a vivir un eclipse solar total en el sur de España, el norte de África, Arabia Saudita y Yemen.