Cuatro licitaciones para obras de cordón cuneta, caminos rurales y desagües pluviales en el distrito de General Villegas

El martes 11 de agosto se realizó en el Salón de los Acuerdos de la Municipalidad de General Villegas el acto de apertura de sobres correspondiente a tres licitaciones privadas y una licitación pública, vinculadas con distintas obras y provisiones para el distrito.

Del acto administrativo participaron la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Elgue; el secretario de Servicios Públicos, Jorge Rementería; la secretaria de Presupuesto y Hacienda, Gisela Bollini; y personal de la Oficina de Compras.

La Licitación Privada N° 18 contempla la adquisición de 1.800 toneladas de materiales áridos (tosca triturada) destinados a la recomposición de caminos rurales de las localidades de Coronel Charlone, Santa Regina, Villa Saboya y Emilio V. Bunge. El material será utilizado para sustituir y adicionar a las calles sectores con inconvenientes en la subbase, con el objetivo de mejorar las superficies de rodamiento deterioradas por el paso del tiempo y el ingreso de agua.

El presupuesto oficial establecido para la provisión y transporte del material asciende a ciento ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos ($108.450.000,00), con un plazo de entrega de sesenta (60) días.

Se presentaron dos oferentes: Lago Ricardo A., con una propuesta de ciento veintiún millones novecientos ocho mil seiscientos pesos ($121.908.600,00), y Álvarez Walter D., por ciento dieciséis millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos pesos ($116.938.800,00).

Por su parte, la Licitación Privada N° 19 corresponde a la adquisición y transporte de 1.500 toneladas de compuesto estabilizante granular pétreo 0-30, destinado a la recomposición de caminos rurales de Coronel Charlone, Santa Regina y Villa Saboya.

La intervención busca consolidar los caminos y mejorar las condiciones de transitabilidad y de salida de la producción zonal. Por razones logísticas, se prevé el acopio del material en puntos centrales desde los cuales pueda ser distribuido hacia los sectores a intervenir.

El presupuesto oficial asciende a cien millones novecientos cincuenta mil pesos ($100.950.000,00), con un plazo de entrega de sesenta (60) días.

En esta licitación se presentaron tres ofertas: Álvarez Walter D., por noventa y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil pesos ($99.984.000,00); Polcecal S.A., por cien millones novecientos cincuenta mil pesos ($100.950.000,00); y Lago Ricardo A., por cien millones ciento treinta y cuatro mil quinientos pesos ($100.134.500,00).

En tanto, la Licitación Pública N° 5 comprende la provisión de materiales, maquinarias y mano de obra para la construcción de cordón cuneta y alcantarillado subterráneo para desagües pluviales en General Villegas.

El proyecto apunta a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales, ordenar el tránsito y resolver problemáticas de anegamiento en sectores de la localidad cabecera. De acuerdo con la memoria descriptiva, las obras permitirán revalorizar el área urbana, mejorar las condiciones barriales y ambientales, favorecer el crecimiento edilicio y la calidad de vida, eliminar focos infecciosos producidos por el estancamiento de agua, mejorar la transitabilidad y reducir el aislamiento durante los días de lluvia.

El presupuesto oficial de referencia es de quinientos setenta y seis millones doscientos sesenta y un mil pesos ($576.261.000,00), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días.

Se presentaron cuatro oferentes: AGM Constructora del Oeste S.A., por seiscientos once millones trescientos tres mil ciento cuarenta pesos con treinta y nueve centavos ($611.303.140,39); Spina José Luis, por quinientos treinta y dos millones setecientos mil treinta y dos pesos ($532.700.032,00); Hormigonera Villegas S.A., por quinientos sesenta y nueve millones ochocientos veintiséis mil quinientos un pesos con treinta centavos ($569.826.501,30); y Macrovial Fratelli Picco S.A., por quinientos quince millones cuatrocientos setenta mil doscientos treinta y dos pesos con sesenta y cuatro centavos ($515.470.232,64).

Finalmente, la Licitación Privada N° 20 corresponde a la adquisición de caños de chapa galvanizada ondulada helicoidal, destinados a la reposición de alcantarillado en el partido de General Villegas.

Los caños serán utilizados para reemplazar alcantarillado existente y forman parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura hídrica y vial en distintos sectores del distrito.

El presupuesto oficial asciende a ochenta y dos millones seiscientos mil pesos ($82.600.000,00), con un plazo de entrega de treinta (30) días.

En este caso se presentaron tres oferentes: Bradas SRL, por ochenta y cuatro millones doscientos mil pesos ($84.200.000,00); Yalet Julio C., por ochenta y un millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos nueve pesos con cuarenta y cinco centavos ($81.545.309,45); y R. Curia SRL, por ochenta y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos diecisiete pesos ($82.467.517,00).

Las cuatro licitaciones representan un presupuesto oficial por un total de ochocientos sesenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil pesos ($868.261.000,00).

La documentación presentada por los oferentes será evaluada conforme a la normativa vigente, a fin de determinar las ofertas que correspondan y avanzar posteriormente con las respectivas adjudicaciones.