A bordo de una Chevrolet 1946, con la mecánica original en un 95% y acondicionado para un viaje «monumental», Pablo Cebollero, recorre, solo, por estos días el noroeste bonaerense en su viaje hacia Alaska, el destino final.

De paso por General Pinto, donde llegó el viernes y se queda por unas horas más, luego de verse atraído por la hoospitalidad de su gente y la ciudad por su orden y por edificios tradicionales mantenidos, contó las particularidades de esta aventura. Inicialmente proyectaba un viaje de dos años, pero ya estima que pueden ser hasta tres, aunque en realidad viaja sin la presión del tiempo, dijo en la entrevista con Distrito Interior.

Desde su arribo no ha dejado de recibir visitas de los locales, incluso ha sido invitado a visitarlos, aceotando,, estrechando vínculos, haciendo amigos.

La vida es una vez, y este viajero decidió por esa, entre otras razones, no psotergar este sueño. Quienes quieran acompañarlo a lograr el objetivo pueden hacerlo adquiriendo sus fotos que va tomando en el camino, o aportando mediante un alias que lleva el nombre de su lema: andandolossuenos (sin ñ porque las redes no la admiten)