Con el cooperativismo como eje, el Ministro Rodriguez visitó Coronel Charlone y General Villegas (VIDEO)

El Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodriguez, fue parte de una jornada sobre cooperativismo en Coronel Charlone; luego de elo visitó la ciudad cabecera donde realizó la entrega de árboles a entidades, donde mantuvo contacto con la prensa junto al intendente Gilberto Alegre donde respondieron preguntas al tiempo que analizaron las conslusiones de la visita.

La jornada comenzó en Coronel Charlone con un encuentro interprovincial que reunió a representantes de cooperativas agropecuarias y de servicios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Durante la actividad se analizaron las distintas iniciativas vinculadas con el desarrollo local y el papel del cooperativismo en las comunidades del interior.

Rodríguez destacó el carácter federal del encuentro y señaló que se trató de un espacio para intercambiar miradas sobre la producción y los servicios. “La verdad que fue un diálogo muy enriquecedor”, sostuvo, y agregó que, frente a “muchísima convulsión a nivel mundial” y las controversias que atraviesan el escenario actual, resulta importante “seguir generando estos diálogos y estos debates” entre el Gobierno provincial, productores y cooperativistas.

Al finalizar esa actividad, el ministro fue recibido en el Palacio Municipal por funcionarios locales y concejales. Al darle la bienvenida, Alegre valoró especialmente la presencia del funcionario provincial y destacó el intercambio mantenido durante la jornada. “Realmente, es un placer que se haya llegado hasta nuestro distrito y que hayamos participado en una reunión tan productiva como la que se realizó en Coronel Charlone”, expresó.

En ese sentido, el intendente remarcó que los temas abordados exceden la realidad estrictamente municipal y forman parte de debates de alcance nacional y mundial. “El tema en debate fue muy de actualidad, pero no a nivel municipal, sino a nivel nacional y mundial”, señaló.

Asimismo, Alegre agradeció al ministro por acercarse para conocer las demandas del distrito y transmitir la posición del Gobierno provincial. “El ministro llegó hasta este lugar para dejar la posición del Gobierno provincial en todos los temas vinculados con el cooperativismo, la producción eléctrica, y en ese derrotero se llega hasta nuestro Palacio Municipal cumpliendo una función que es dar respuesta a alguna de las demandas que se hacen a su cartera”.

Caminos rurales y situación hídrica



Entre los principales planteos realizados durante el encuentro estuvieron el mantenimiento de los caminos rurales y la necesidad de contar con mayores recursos para atender una extensa red vial que resulta fundamental para la producción y para la vida cotidiana de las comunidades rurales.

En este punto, Alegre señaló que “en el esquema actual de administración de los recursos para resolver los problemas de caminos siempre son insuficientes” y planteó la necesidad de avanzar en una discusión más profunda sobre el financiamiento y el mantenimiento de los caminos rurales.

También se abordó la situación hídrica en el límite con Córdoba, particularmente la preocupación existente en Coronel Charlone ante la posibilidad de ingreso de excedentes de agua provenientes de complejos hídricos ubicados en el sur de esa provincia.

Sobre este tema, Rodríguez confirmó que el planteo fue conversado con el intendente y señaló que la Provincia trabaja junto con el área de Hidráulica para atender una problemática que involucra a distintas jurisdicciones y requiere coordinación interprovincial.

Cooperativismo y financiamiento



Durante la jornada, Rodríguez también hizo referencia a las herramientas de financiamiento destinadas a cooperativas agropecuarias para incorporar valor agregado, avanzar en procesos de industrialización y fortalecer sus estructuras productivas.

En ese marco, anunció una nueva convocatoria correspondiente a la séptima edición del programa provincial y anticipó además una línea orientada a facilitar la incorporación de nuevas tecnologías mediante la articulación entre cooperativas agropecuarias y organizaciones vinculadas al sector tecnológico.

El ministro destacó asimismo el trabajo realizado a través de los programas de incubación impulsados por su cartera, mediante los cuales se crearon 130 nuevas cooperativas agropecuarias y vinculadas con la producción de alimentos.

Al mismo tiempo, reconoció que el actual escenario económico genera dificultades para distintas entidades del sector y que algunas cooperativas atraviesan situaciones críticas que requieren acompañamiento para sostener su funcionamiento.

Nuevas producciones y crecimiento del maní



Otro de los temas vinculados con la evolución productiva regional fue el crecimiento del cultivo de maní en territorio bonaerense, una actividad históricamente asociada a la provincia de Córdoba que en los últimos años comenzó a expandirse hacia Buenos Aires.

Rodríguez consideró que esta producción representa una oportunidad para la provincia, aunque remarcó la importancia de que su crecimiento se produzca bajo criterios de sustentabilidad y buenas prácticas agrícolas.

La situación productiva del distrito



La agenda del ministro incluyó también un encuentro con Guillermo Moreno, presidente de la Sociedad Rural del partido de General Villegas, con quien dialogó sobre las proyecciones climáticas, las tareas de prevención y la situación productiva del distrito.

Al finalizar la jornada, Alegre volvió a destacar la importancia de la presencia del ministro en el distrito y agradeció especialmente el tiempo destinado al intercambio con las autoridades y representantes del sector. “Por eso también le agradecemos este gesto tan importante, que haya dado el tiempo para llegar a visitarnos y poder escuchar su palabra y su opinión respecto de nuestro distrito”, concluyó el intendente.

Programas de forestación



Finalmente, se concretó la entrega de ejemplares forestales destinados a productores, instituciones y al Municipio, en el marco de programas impulsados por el Ministerio.

Rodríguez explicó que la Provincia trabaja en el fortalecimiento de la actividad forestal mediante distintas líneas que incluyen los macizos forestales, los sistemas silvopastoriles y la incorporación de cortinas forestales en establecimientos productivos.

En ese sentido, destacó particularmente la articulación entre forestación y ganadería, al señalar que los árboles permiten mejorar las condiciones productivas y generar espacios de resguardo para los animales. Como antecedente, recordó el impacto de la sequía de 2023 y sostuvo que aquellos establecimientos que contaban con mayor forestación tuvieron una mayor capacidad de protección frente a las condiciones climáticas extremas.

Según informó el funcionario, la Provincia ya superó el millón de árboles entregados a través de estas iniciativas. Sin embargo, remarcó que el objetivo del programa no se agota en la entrega de los ejemplares: “Este programa no es que termina hoy acá, con la entrega de estos árboles, sino que termina cuando el árbol está en cada uno de los clubes o de las escuelas o de las instituciones, formando parte de ella y siendo cuidado de alguna manera”.