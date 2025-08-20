“Tengan fe, todos los que hicieron la oferta y cumplieron los requisitos van a tener su terreno en el término de 30 días”

Esta mañana, a las 11 horas en el Palacio Municipal, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N°5/2025 para la adjudicación de 97 terrenos municipales ubicados en la ampliación del Barrio Atardecer, dentro de la conocida Quinta de Handorf, un predio de cinco hectáreas delimitado por las calles Ayacucho, Vuelta de Obligado y Batalla San Carlos.

El valor base de los lotes fue fijado entre 6 y 10 millones de pesos, con la posibilidad de financiar la compra hasta en 12 cuotas, de acuerdo con la capacidad económica de cada oferente. Los fondos recaudados serán destinados al Fondo Municipal de la Vivienda (FOMUVI), que permitirá avanzar en la adquisición de nuevos terrenos.

El acto fue encabezado por el intendente municipal, Gilberto Alegre, junto a la secretaria de Servicios Públicos, Alejandra Matellán; el secretario de Gobierno, Mariano Maranta; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Gisela Bollini; funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales y vecinos.

En su intervención, el intendente Alegre destacó la importancia del paso que se dio hoy, asegurando que “es un día muy especial, porque hace un año y medio que estamos en el gobierno y en este período hemos conseguido muchos terrenos para resolver problemas a mucha gente. Hoy vamos a adjudicar en primera instancia 97 terrenos, pero hay una inscripción cercana a 400 personas. Por eso, en 30 días más vamos a asignar los lotes restantes: todos los que cumplieron con los requisitos van a tener su terreno”.

El jefe comunal también hizo hincapié en el esfuerzo compartido que requiere el proceso al afirmar que “ustedes van a acceder al terreno, pero para contar con alumbrado público y privado hay que pagar, porque Edén (empresa) no da nada gratis. Nuestra obligación como municipio es facilitar el acceso, con un precio y una cuota accesibles. Vamos a empezar por quienes pueden afrontar el pago, para avanzar luego hacia quienes tienen menos posibilidades. Tengan fe: todos los que hicieron la oferta y cumplieron los requisitos van a tener su terreno en el término de 30 días”.

Por su parte, la secretaria de Servicios Públicos, Alejandra Matellán, explicó el mecanismo de adjudicación, detallando que “hemos medido 97 terrenos de la quinta y tenemos todas las manzanas armadas con el proyecto. De los cerca de 400 sobres recibidos, seguramente habrá más de 97 ofertas por 10 millones de pesos. Por eso se hará una grilla, del que aporte más al que aporte menos, y en caso de que se supere el cupo, se realizará un sorteo para garantizar igualdad de condiciones. Todos van a tener terrenos, como lo dijo el intendente. Además, ya estamos trabajando en otro predio para dar respuesta a los restantes inscriptos”.

La funcionaria agregó que el proceso será completamente transparente por lo que “la grilla estará disponible en los próximos días, con todos los sobres habilitados para su consulta, de modo que no haya dudas respecto de lo que ofreció cada uno”.

Con esta decisión, la gestión del intendente Gilberto Alegre ratifica uno de sus compromisos de gobierno: dar soluciones reales a la crisis habitacional que dejó como herencia la falta de acción del gobierno anterior. Hoy, con una nueva adjudicación de terrenos, se demuestra que el Estado local no se queda en los anuncios sino que concreta medidas para que las familias villeguenses puedan acceder a su lote y empezar a construir su vivienda.