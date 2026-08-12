Un hombre que circulaba con dos niños en auto, chocó contra una planta en General Villegas

Esta tarde alrededor de las 15:30 horas, un hombre que circulaba acompañado por dos menores de corta edad, por la calle Rivadavia en dirección a San Martín, impactó contra una planta ubicada sobre la vereda.

De acuerdo a lo manifestado por el conductor, uno de los guardabarros cayó contra la rueda provocando se desviara hacia su izquierda impactando fuertemente, quedando el vehículo, un Chevrolet Corsa, con las ruedas trasera sobre la vereda y la parte delantera en la calle.

Los ocupantes, por los golpes recibidos, fueron trasladados al hospital municipal por el SAME, en principio, sin lesiones de consideración.

En el lugar trabajaron también personal policial y de la Guardia Urbana que preservan el lugar.