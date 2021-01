Sin piletas habilitadas, ¿cómo será el «verano seco» en General Pinto? (VIDEO)

Este 4 de enero se puso en marcha Verano ATR, el Programa Provincial que reemplaza a las Escuelas de Verano; en el caso del distrito pero sin piletas habilitadas en el caso del distrito de General Pinto.

Bruno Di Nucci, Director de Deportes, habló de la estrategia que plantea el municipio para que se puedan disfrutar de los espacios abiertos a pesar de no haber natatorios por la situación epidemiológica.

Si bien es un día a día, el funcionario sostuvo que no habrá actividad programada alguna por parte de la Dirección debido al aumento de casos que el distrito está exprimentando desde antes de fin de año.

Por el momento no ha habido cambios en lo que se había logrado, como el uso del Parque Municipal y espacios similares en el resto del distrito. Los natatorios públicos no pueden contener sin riesgos a las personas, tampoco los sanitarios, por esa razón se decidió no habilitarlos.

El Parque «Martiniano Charras» está abierto desde las 6:00 de la mañana hasta las 21:30 hs. momento en que se lo puede disfrutar con los cuidados y restricciones del caso. Los baños no están ahbilitados.

Relacionado