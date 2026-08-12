Incendio en una vivienda del acceso Centenario en General Villegas esta mañana

La sirena a las 8:20 horas llamaba por un incendio estructural que se estaba produciendo en el acceso Centenario.

La situación pudo ser rápidamente controlada ya que el foco se encontraba en la chimenea del inmueble, sin que se viera, a simple vista, la estructura del techo afectada.

Al lugar concurrieron también personal de la Policía Comunal y la Guardia Urbana que trabajaron en el acceso, alertando a los conductores ante el ingreso y egreso de los móviles de bomberos.