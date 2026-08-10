Jugadores de la zona, sub 15 y 17, entrenan en Bunge de cara a la Copa Fair Play 2026 en Brasil

El Torneo Infanto-Juvenil La Copa Fair Play de Florianópolis es un certamen formativo de gran convocatoria donde participan escuelas de fútbol e inferiores de clubes oficiales, enfocado en los valores deportivos y la observación de nuevos talentos.

De cara a este evento internacional que se disputará desde el 15 al 18 de octubre de este año, chicos de las categorías sub 15 y sub 17 que integran los selectivos iniciaron las prácticas en Emilio V. Bunge. La idea es realizarlas en cada una de las localidades de donde provienen los chicos; Bunge, General Villegas, Banderaló, Buchardo, Italó, Coronel Charlone, Cañada Seca, Piedritas, Jovita y Serrano.

El lema que los identifica es «Diferentes camisetas pero todos unidos por un mismo objetivo».