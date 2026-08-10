Inseguridad: «Los villeguenses somos ciudadanos de segunda para los jueces de Garantía de Trenque Lauquen» (AUDIO)

El abogado Federico Leiva realizó fuertes e impactantes declaraciones el sábado en el programa Las Cosas por el Aire, que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9), en el marco de un análisis por la situación que la sociedad de General Villegas atraviesa; estas consideraciones fueron realizadas al hablar, inicialmente, de los diferentes hechos delictivos a los que está siendo sometida la gente, por hombres cuyos nombres se repiten, y a pesar de ser aprehendido, con pruebas, una y otra vez quedan en libertad. Reincidiendo.

Audio entrevista al abogado Federico Leiva

Leiva sostuvo desde el comienzo que como vecinos nos debemos comprometer, perdiendo el miedo a denunciar cuando sabemos que alguien delinque, o se tiene algún dato que permita limitar a los malvivientes.

También, sostuvo, «como sociedad veo que no estamos funcionando. So ibservamos cómo conducimos las motos, los autos, las bicicletas y la falta de respeto que tenemos a las normas básicas de trpansito, es una radiografía de cómo estamos funcionando organicamente; entonces todos tenemos que aportar nuestro grano de arena ccomo sociedad».

Acerca de la seguridad, el letrado se refiiró a los concejales, quienes, dijo, son nuestros representantes, agregando que no están a la altura de los profundos y gravísimos problemas que afronta la comunidad. «Nunca abordaron el problema (seguridad) como tuvieron que abordarlo».

En esa línea reconoció el trabajo que hace la Policía Comunal, asegurando que él ha estado en contacto con la Fuerza pública, por lo que sabe la manera en que trabajan, sin embargo lamentó que los que delinquen se les ríen en la cara a los uniformados porque saben que aunque sean aprehendidos vana aTrenque lauquen y regresan, producto del garantismo que existe en el Departamento Judicial Tremque Lauqen, remarcó.

Leiva agregó que los jueces de Garantías de este Distrito Judicial tienen una llamativa garantía con los delincuentes de General Villegas.

«Desde hace unos años vengo sosteniendo que los villeguenses somos ciudadanos de segunda para los jueces de Garantía, pero especialmente para la Dra. Anastacia Márquez, porque si los mismos hechos que suceden en Villegas, suceden en Trenque Lauquen, allá se toman medidas más extremas»

«Los delincuentes que no llegan a 10 en Villegas son peligrosísimos, andan armados, tengo conocimiento, andan armados, quieren dar el golpe, y están dispuestos a todo».

«Para los que andan robando motos, eso es como sacarle un chupetín a un chico».

«Cada vez son más graves los delito que se cometen en Villegas, esperemos que no, pero vamos a lamentar víctimas fatales».

«General Villegas se desmadró, y si no actuamos, sin banderías políticas, sin mezquindades; porque acá vivimos todos, nuestros hijos, nuestros padrres, nuestros abuelos, no lo vamos a superar».

El entrevistado volvió a cargar contra la Jueza Marquez describiendo, según refirió, un caso en el que ha estado, donde se sienta frente al autor del delito del robo de una moto, o de amenazas y le dice: «Mirá, tenes 18 años, si yo te mando a una cárcel común, imaginate lo que te va a pasar; prometeme que no lo vas a volver a hacer. A ese extremo ha llegado. Lo hace en Villegas, no lo hace con los delitos en Trenque Lauquen donde ella vive».

«Somos la ciudad con más criminalidad del Departamento Judicial Trenque Lauquen»

«El HCD debería armar una Comisión y ponerrse a trabajar con los abogados de la Municipalidad, comenzar a hacer un seguimiento de los casos, acompañar a aquellas personas que fueron víctimas, presentarse los abogados como particular damnificado y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley, y denunciar en ese caso a la magistrada en el Consejo de la Magistratura. No nos jode más si hacemos eso».

Finalmente Federico Leiva volvió al inicio de la charla donde remarcó la importancia de comprometernos y unirnos con el objetivo de frenar los robos con las herramientas legales que cuenta la comunidad; en ese punto comentó que General Villegas es el distrito con mayor cantidad de abogados del Departamento Judicial, sin embargo nadie ha hablado en estos términos de esta problemática.

Reflexionó que antiguamente siendo un pueblo se trabajaba en conjunto y se alcanzaban los objetivos, hoy que la ciudad creció en habitantes los problemas son mayores, justamente porque no hay unión entre los vecinos, y los egos son muy altos.

Al concluir, sugirió que se les debe preguntar a los concejales qué piensan hacer con esto teniendo en cuenta que ellos tienen más poder que un ciudadano común, hoy los más preocupados y afectados.