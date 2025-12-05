Fue reinaugurada la Casa del Estudiante de General Pinto en La Plata

El distrito de General Pinto cuenta formalmente con la Casa del Estudiante en la ciudad de La Plata.

Este es un espacio que desde 1999 ha sido refugio, punto de encuentro y trampolín de sueños para cientos de jóvenes pintenses, expresaron los representantes d ela Municipalidad que este jueves cortaron la cinta junto a un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar.

Todo comenzó un 27 de noviembre de 1999, en un contexto difícil, pero con la convicción inquebrantable de estudiantes que no bajaron los brazos. Después de años de esfuerzo, en 2006 se logró que tuvieran un lugar propio, municipal, en una diagonal de la capital bonaerense. Allí, generaciones enteras pasaron de soñar con estudiar a hacerlo realidad.