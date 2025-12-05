Fue reinaugurada la Casa del Estudiante de General Pinto en La Plata
El distrito de General Pinto cuenta formalmente con la Casa del Estudiante en la ciudad de La Plata.
Este es un espacio que desde 1999 ha sido refugio, punto de encuentro y trampolín de sueños para cientos de jóvenes pintenses, expresaron los representantes d ela Municipalidad que este jueves cortaron la cinta junto a un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar.
Todo comenzó un 27 de noviembre de 1999, en un contexto difícil, pero con la convicción inquebrantable de estudiantes que no bajaron los brazos. Después de años de esfuerzo, en 2006 se logró que tuvieran un lugar propio, municipal, en una diagonal de la capital bonaerense. Allí, generaciones enteras pasaron de soñar con estudiar a hacerlo realidad.
Entre las palabras se destacaron las que hicieron referencia a que muchos de los estudiantes que cursaron sus estudios residiendo allí, actualmente son profesionales que ejercen en el distrito, en Argentina y por el mundo, siendo los mejores embajadores pintenses.
El inmueble con el paso de los años fue requiriendo intervenciones y una remodelación que diera respuesta, decisión que fue tomada por el Ejecutivo municipal que puso manos a la obra iniciando con las tareas
La obra comprendió una renovación integral de infraestructura, que fue adaptada para albergar de la mejor manera y con todas las comodidades a los jóvenes que lo requieran.