Confirman que el Papa León XIV visitará la Argentina en el mes de noviembre

Su Santidad el Papa León XIV visitará nuestro país, entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico que también comprenderá Uruguay y Perú.

Hace apenas unas horas la noticia se dio a conocer desde la Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina mediante un comunicado que en algunos pasajes expresa:

El Sucesor de Pedro viene a confirmarnos en la fe, renovar nuestra esperanza yalentarnos en la misión de anunciar el Evangelio. Damos gracias a Dios por este acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra patria.

Estamos todos convocados a vivir este encuentro del Pastor con todo el pueblo argentino, queremos escuchar su palabra y renovar juntos nuestro compromiso de anunciar a Jesucristo con alegría. Cada diócesis, cada parroquia, cada comunidad, cada familia, cada persona está invitada a vivir este tiempo como una auténtica experiencia de

gracia.

Serán pocos días y por lo tanto son pocos los lugares de nuestra geografía en los cuales estará físicamente presente el Santo Padre, sin embargo, estamos seguros que encontrará la hospitalidad de todos, es la Argentina entera la que abre el corazón y las

puertas al sucesor de Pedro.

Invitamos a todas las comunidades, junto con sus pastores, a prepararse desde ahora para que en este encuentro volvamos a descubrir la alegría de caminar juntos, llevando el Evangelio a cada rincón de nuestra tierra.