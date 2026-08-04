Incendio en la RN 33 cerca de General Villegas: «Vieron a un sujeto prender fuego la banquina»

En el momento en que los bomberos acudían al incendio d ela camioneta ocurrido antes d elas 17 horas en el barrio El Cardal, casi en simultáneo en el cuartel se recepcionó un llamdo informando d ela presencia de fuego en una de las banquinas de la RN 33, en dirección a Piedritas, antes de llegar a la estancia La Ema.

Lo más llamativo y preocupante es que el relato contepló también el origen del fuego.

Según lo manifestado por la persona que dio aviso, se pudo ver a un sujeto, con capucha colocada, prendiendo puego con un elemento que sería un encendedor.

Al llegar los bomberos, como se aprecia en la imagen recibida al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior) el fuego estaba declarado y se propagaba.

Este tipo de situaciones que no resultan comunes, suelen darse por el accionar de pirómanos, o personas con otro tipo de trastornos que se vuelven seriamente riesgosas por las consecuencias que pueden tener.